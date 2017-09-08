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'400 çadırlık bir aşiret çınar oldu yayıldı'
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'400 çadırlık bir aşiret çınar oldu yayıldı'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 'Kökü olmayan ağaç olur mu? Saksıdaki bir ağaç ne kadar yaşar? Meyve verir mi? Bizim kökümüz var. Söğüt'te bir fidan dikildi. 400 çadırlık bir aşiret çınar oldu yayıldı, 3 kıtadan denize indi, dev oldu. Bunu sağlayan dedelerimizdir' dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Kökü olmayan ağaç olur mu? Saksıdaki bir ağaç ne kadar yaşar? Meyve verir mi? Bizim kökümüz var. Söğüt'te bir fidan dikildi. 400 çadırlık bir aşiret çınar oldu yayıldı, 3 kıtadan denize indi, dev oldu. Bunu sağlayan dedelerimizdir" dedi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu makamında ziyaret etti.
İlk olarak Trabzon Valiliğine gelen Kahraman, burada Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve beraberindekiler tarafından karşılanırken daha sonra şeref defterini imzaladı. Kahraman, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un makamında bir süre sohbet ettikten sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesine geçti. Kahraman, "Kurban Bayramı için geldiğim bölgemde İstanbul'a hareket etmeden önce uğradığım Trabzon Büyükşehir Belediyesinde gördüğüm yakınlık dolayısı ile memnuniyetimi ifade etmek isterim. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu beyefendinin tecrübesi ve olgunluğu ile Trabzon'umuza birçok katkı sağladığı ve sağlayacağı muhakkaktır. Kendilerine ve şahsınızda çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum. Türkiye'miz önüne konan engelleri aşacak, tuzakları bozacak ve inşallah tarihi misyonuna uygun noktalara ulaşacaktır. Perdenin ardı perde-perdenin ardı perde, her engel aşıldıkça hedef daha ilerde. Cenab-ı Hak nice hizmetler nasip eylesin" dedi.
Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında bulunan Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman tabloları ile ilgili olarak da TBMM Başkanı Kahraman'a bilgi aktaran Gümrükçüoğlu, "Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fetih etti, Yavuz Sultan Selim Trabzon'un sancak beyliğini yaptı, Kanuni Sultan Süleyman Trabzon'da doğdu ve 15 yaşına kadar bu şehirde yaşadı. Bu tablolar Belediyemizin başkanlık makamında her zaman vardı. 2004'te biz Trabzon il belediye başkanlığını kaybettik. O zaman ki makamda aynen asılıydılar ama çok üzülerek arz ediyorum ki dedelerimizin bu tabloları 2004 yılında kaldırılıp arşive atıldı. Rahmetli Tenzile annemiz 2004'te Trabzon'u sorduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman 'anne Trabzon'u kaydettik dediğinde çok üzülmüşlerdi. 2009 yılkında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği, sizlerin gayretleri ile Trabzon il belediye başkanlığını kazandık. Biz kazandığımızın ertesinde ilk vazife günümüzde bu tabloları arşivden aldık, temizleyerek yerlerine yerleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman bizleri aradığında 'Trabzon artık Tenzile annemizin' dedik" şeklinde konuştu.

"KÖKÜ OLMAYAN AĞAÇ OLUR MU? SAKSIDAKİ BİR AĞAÇ NE KADAR YAŞAR?"
Tarihi hassasiyetlerinden ötürü Başkan Gümrükçüoğlu'nu kutlayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise, "Kökü olmayan ağaç olur mu? Saksıdaki bir ağaç ne kadar yaşar? Meyve verir mi? Bizim kökümüz var. Söğüt'te bir fidan dikildi. 400 çadırlık bir aşiret çınar oldu yayıldı, 3 kıtadan denize indi, dev oldu. Bunu sağlayan dedelerimizdir. 'Benim dedem yok' demek cahilliktir. İlmin sonu yok, inşallah ileri de cehalette bir son bulur. Tarihi hassasiyetlerinizden ötürü sizleri tekrar tebrik ediyorum, Trabzon'umuza nice hizmetleriniz nasip olsun diyorum" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, ziyaretlerinin anısına TBMM Başkanı Kahraman'a Trabzon Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği meslek kurslarında eğitim gören kursiyerler tarafından telkariden üretilen ibrik ve tespih takdim etti. Kahraman ise Gümrükçüoğlu'na kahve takımı hediye ederken, "Bir kahvenin 40 yıl hatırı var, bunun hatırı 80 yıl, çünkü bunlar çift" diyerek espri yaptı.
(Bekir Koca / İHA)
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