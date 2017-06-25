40 yıldır ilk bayram ziyareti Mehmetçiğe

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, ailelerinden önce İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle bayramlaşıyor. 40 yıldır sürdürülen gelenek askere moral kaynağı oluyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, ailelerinden önce İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle bayramlaşıyor. 40 yıldır sürdürülen gelenek askere moral kaynağı oluyor.

Yedisu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Merkez Yeni Cami'de kılınan bayram namazı ve mezarlık ziyaretinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Yedisu Kaymakamı Salih Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Tura, Belediye Başkanı Salih Uçan'ın da katıldığı programda Mehmetçik ve vatandaşlar kucaklaşarak bayramlaştı.



"LK OLARAK BURAYA GELİYORUZ"

Ailelerinden önce İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiklerle bayramlaştıklarını belirten Ali Haydar Yabaş, "Askerlerimize destek olmak için ilk başta onlarla bayramlaşıyoruz. Hepsinin bayramını kutluyorum. Yaklaşık 40 yıldır bu geleneğimizi sürdürüyoruz" dedi.

(Yılmaz Atar - Metin Dere/İHA)