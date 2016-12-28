28.12.2016 10:14 40 gün yürüyüp Hatay'a ulaştılar

Irak'ın Telafer kentinden kaçan Türkmenler, kış şartlarında 40 gün yağmur çamur demeden yürüyerek, Suriye sınırındaki Hatay'a ulaştı. Irak'ın Telafer kentinden kaçan Türkmenler, kış şartlarında 40 gün yağmur çamur demeden yürüyerek, Suriye sınırındaki Hatay'a ulaştı.

Irak'ın Musul bölgesinin DEAŞ'tan temizlenmesi için koalisyon ülkeleri ve Peşmergelerin başlattığı operasyonun ardından Suriye'ye, oradan da yaya olarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gelen Türkmenler, "Türkiye bizim yurdumuz, bize burada sahip çıkacaklar. Buna inancımız tam o yüzden buraya geldik" dediler.

HAYAD Derneği Başkanı Rahmi Vardı da yaptığı açıklamada, "Son 15 gündür insanlık dramının yaşandığı ortamda bizler 10 gündür evimize gidemiyoruz. Dünyanın her tarafında zalimler olduğu gibi Irak'ta Şii zalimler var. Oradaki Türkmen kardeşlerimizin canlarına göz dikildi. Bu insanlar da canlarını kurtarmak için 50 gün yürüyerek sürdürdükleri yolculuklarında öz vatanları olan Türkiye'ye geliyorlar. Bizler de burada onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Derneğe sığınan Türkmenlere giyecek, yiyecek verildikten sonra barınacakları imkan sağlandı. Türkmenler ayrıca sağlık taramasından da geçirildi.

(Adem Karagöz - İsmet Biçen/İHA)

