40 derecenin ardından aniden bastırdı: Ortalığı birbirine kattı

Edirne'de yaşanan aşırı sıcakların ardından akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de yaşanan aşırı sıcakların ardından akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de son bir haftadır hava sıcaklığı ortalama 40 derecelerde seyrederken, bugün akşam saatlerinde Bulgaristan üzerinden gelen yağmur bulutları Edirneli vatandaşlara dolu sürpriz yaşattı. Dolunun ardından başlayan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine ve saçak altlarına sığındı. Dolu ile birlikte yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle de kentin bazı mahallelerinde ağaç dalları koparak yollara savruldu. Bazı vatandaşlar kopan ağaç dalları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

(Koray Ustabaşı /İHA)