29.12.2016 14:56 40 bin parsel yeniden çizilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kadastro harita ve bilgilerini güncellemek için harekete geçti. Kurum, 3402 sayılı kanununun 22. maddesi (A) bendi uyarınca, pafta ve teknik arşiv verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarını 22 bölgede başlattı. Bursa'nın İznik ilçesinde de 17 köy kadastrodan geçecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kadastro harita ve bilgilerini güncellemek için harekete geçti. Kurum, 3402 sayılı kanununun 22. maddesi (A) bendi uyarınca, pafta ve teknik arşiv verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması çalışmalarını 22 bölgede başlattı. Bursa'nın İznik ilçesinde de 17 köy kadastrodan geçecek.



Mekanî bilgi sistemini güçlendirmek maksadıyla yapılacak çalışmada parsel sınırları gözden geçirilecek. Varsa sınır kaymaları yeniden hesaplanıp düzeltilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılan ölçüm işlemi önümüzdeki günlerde İznik'te de başlayacak. Yaklaşık 40 bin parselin yeniden ölçüleceği yerler arasında İznik'te 17 köy bulunuyor. Bunlar, Aydınlar, Çakırca, Candarlı, Derbent, Elbeyli, Elmalı, Göllüce, Gürmüzlü, Hisardere, İnikli, Mustafalı, Müşküle, Orhaniye, Osmaniye, Ömerköy, Sansarak ve Tacir.

