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4 yıl sonra gelen mutluluk
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4 yıl sonra gelen mutluluk

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir hastalık nedeniyle gözlerinde yüksek oranda görme kaybı olan 43 yaşındaki Süleyman Öztürk, geçirdiği başarılı ameliyat sonrası 4 yıl sonra yeniden görmeye başladı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir hastalık nedeniyle gözlerinde yüksek oranda görme kaybı olan 43 yaşındaki Süleyman Öztürk, geçirdiği başarılı ameliyat sonrası 4 yıl sonra yeniden görmeye başladı.
Emet Belediyesinin sosyal belediyecilik projesi kapsamında, Başkan Mustafa Koca'nın girişimleri sonucu ilçede bir işyerinde taşeron işçi olarak çalışırken gözlerinin görmemesi sonucu işsiz kalan Süleyman Öztürk, Bursa'da özel bir Hastane tarafından ücretsiz olarak ameliyat edildi. Yaklaşık 4 yıldır gözleri ileri derece bozuk olan Süleyman Öztürk, yapılan başarılı ameliyatın ardından bir gözü yeniden görmeye başladı
Eşinin yardımlarıyla ailesi ile birlikte 15 gün önce Belediye Başkanı Mustafa Koca'yı makamında ziyaret ederek, ameliyat olmak için destek isteyen Süleyman Öztürk, 15 gün önce gözlerinde gözlükleri ile ailesinin yardımlarıyla geldiği Emet Belediye binasına yapılan başarılı operasyon sonrası bu kez yürüyerek çocukları ile birlikte geldi.
Belediye Başkanı Mustafa Koca'nın kapıda karşıladığı, Süleyman Öztürk'ün yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi.
Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya teşekkür eden Süleyman Öztürk, "Allah kimseye görme engelli yapmasın, yaklaşık 4 yıldır gözlerimdeki hastalığın büyümesi sonucu çocuklarımı ailemi görmekte zorluk çekiyordum. En son olarak da işsiz kaldım. Doktorlar gözlerimin ameliyat ile düzelebileceğini söyleyince eşimin yardımlarıyla belediyemize geldim. Onlardan Allah razı olsun, ilgilenerek beni ameliyat ettirdiler. Onların sayesinde yeniden çocuklarımı görebiliyorum. Çok mutluyum, ne kadar mutlu olduğumu anlatmak kelimelerle ifade edilemez" dedi.
Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Belediyemiz sosyal belediyecilik projesi kapsamında ziyaretlerimiz sürerken, evde hasta ve yaşlı bakım aylığı gibi hizmetlerinden yararlanmayan vatandaşlarımızın da bulunduğunu görüyoruz. Bu konularda vatandaşlarımıza danışma hizmeti verdiğimiz gibi, devletimizin imkânlarından yararlanmaları adına yardımcı oluyoruz. Ev ziyaretlerinde ileri derecede görme engeli bulunan işçi kardeşimizin gözlerinin ileri derecede bozuk olduğunu ve görmediğini öğrendik. Söz konusu Emet ve Emetli hemşerilerimiz olduğunda tereddütsüz yardımlarını esirgemeyen Sayın Özkul bu konuda da gerekli desteği vereceklerini ifade ettiler. Yapılan kontroller sonrası ameliyat edilen kardeşimizin bir gözü yeniden görmeye başladı. Maalesef diğer gözünün geç kalındığı için düzelmeyeceğini öğrendik. Bugünde kardeşimiz çocukları ile belediyemizi ziyaret ederek, bizleri çok mutlu etti. İnşallah ömür boyu çocuklarının mutlulukları görür" diye konuştu.
(Mehmet Saka /İHA)

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