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4 yeni KHK yayımlandı
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4 yeni KHK yayımlandı

682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.

682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan 683 Sayılı KHK'ya göre; Diyanet İşleri Başkanlığından 73, Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan 2, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden 8, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 1, İçişleri Bakanlığından 8, Türkiye İstatistik Kurumundan 1 ve Sağlık Bakanlığı ile ilgili kuruluşlardan 30 kişi olmak üzere toplamda 124 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.
682 Sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususlara düzenlemeler getirildi.
684 Sayılı KHK'ya göre, terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan, talepleri üzerine malüllüllerinin derecelerine göre aylık bağlanacak.
684 Sayılı KHK'ya göre, Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 7 günü geçemeyecek. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin 7 gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilecek. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler hakkında gözaltı süresi, en çok 30 gün olarak uygulanacak.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULACAK
685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması hakkında KHK'ya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.
7 üyeden oluşması kararlaştırılan komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi konulardaki başvuruları değerlendirip karara bağlayacak.
(Musa Erdoğan / İHA)


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