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4 yeni KHK Resmi Gazete'de
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4 yeni KHK Resmi Gazete'de

682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 682 Sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususlara düzenlemeler getirildi.
682 sayılı KHK'ya göre, Genel Kolluk Disiplin Kanunu ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin ortak bir disiplin mevzuatına sahip olması sağlanacak.
682 sayılı KHK'ya göre Yüksek Disiplin Kurullarının gereksiz iş yükü ortadan kaldırılacak, ceza puanı sistemi getirilerek belli ceza puanlarında meslekten çıkarılma gündeme gelecek. Bakan, müsteşar ve mülki amirlerin disiplin amiri olarak astlarına resen disiplin cezası verebilmelerine imkan sağlanacak.
682 sayılı KHK'ya göre, EGM Disiplin Tüzüğü İşlerliğini Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle 25 Ocak 2017'de kaybedecek. Öte yandan, jandarma ve SGK TSK'dan ayrılınca onların da ihtiyacını giderecek bir düzenleme yapıldı.
684 sayılı yapısal KHK ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımların terörle mücadele kapsamında zarar görenlere ödenen tazminattan mahsup edilmesi uygulamasından vatandaş lehine vazgeçildi.
684 sayılı KHK ile kamu ihale sürecinde 4734 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi maddeyi açıklığa kavuşturmak için değiştirildi. Buna göre, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler kamu ihalelerine giremeyecek. Bu KHK'da MİT'in ise yetkisinin açıkça yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerle ilgili olduğu belirtildi.
683 sayılı tedbir KHK ile 82 kişi mülki idare amiri olmak üzere 134 kişi İçişleri Bakanlığından, 23 kişi de Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden ihraç edildi. 5 mülki idare amiri olmak üzere 8 kişi göreve iade edildi.


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