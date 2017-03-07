4 yaşındaki çocuğu merdivenlerden aşağı itti

Çocuk bakıcısı dehşeti kameraya yansıdı.

Çocuk bakıcısı dehşeti kameraya yansıdı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir kreşte yaşanan şiddet görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın bakıcılardan biri, 4 yaşındaki kız çocuğunu merdivenlerden aşağı itti. Orada kamera olduğunu hatırladığındaysa önce kameraya baktı, daha sonra da çocuğu yerden kaldırdı. Görüntüler ortaya çıktıktan sonra işine son verilen kadın, ardından da gözaltına alındı.

