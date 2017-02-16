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4'üncü kez hakim karşısında
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4'üncü kez hakim karşısında

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, 2 yıl önce Antalya Manavgat'ta Ramazan Kaya isimli şahsın yanarak ölmesinin ardından açılan davada 'yakmak suretiyle kasten adam öldürme' suçlamasıyla 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Dava, Cumhuriyet Savcının mütealası için ertelendi.

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, 2 yıl önce Antalya Manavgat'ta Ramazan Kaya isimli şahsın yanarak ölmesinin ardından açılan davada 'yakmak suretiyle kasten adam öldürme' suçlamasıyla 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Dava, Cumhuriyet Savcının mütealası için ertelendi.
Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü duruşmasına Uğur Acar, hayatını kaybeden Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya ve avukatları ile diğer sanıklar Hasan Yıldız ve Numan Acar'ın avukatları hazır bulundu.
Duruşma öncesinde açıklama yapan Uğur Acar, böyle bir suçu işlemesinin söz konusu olmadığını, kendisinin suçlanmasına da bir anlam veremediğini söyleyerek mahkemeden beraat beklediğini dile getirdi. Olay gecesi arkadaşlarına ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını belirten Acar "Ben ve arkadaşlarım Ramazan'ı kurtarmak için çaba sarfettik. Neden böyle bir suçlamayla karşı karşıyayız anlamış değilim. Benim vicdanım rahat. İnanıyorum ki mahkeme bizim talebimiz doğrultusunda karar verecektir" dedi.
Mahkeme başkanı ilk olarak davalı avukatı ve ölen Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya'ya söyleyecek bir şeyleri olup olmadığını sordu. Avukat ve Kaya, söyleyecek bir şeyleri olmadığını söyledikten sonra başkan bu kez Uğur Acar'ın avukatına söz verdi. Uğur Acar'ın avukatı, müvekkilinin müşteki ile akraba ve arkadaş olduğunu, herhangi bir sorunlarının ve husumetlerinin bulunmadığını, müştekiye zarar vermesi gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını belirterek müvekkilinin beraatını istedi. Mahkeme başkanının söz vermesinin ardından konuşan Uğur Acar da, avukatının sözlerine katıldığını belirterek beraatını istedi.

"HEPSİNİN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"
Uğur Acar ve avukatının konuşmalarının ardından söz alan Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya, sürekli eşinin ve yanındakilerin sarhoş olduğundan, ne yaptığını bilmeyecek kadar alkollü olduğundan söz edildiğine dikkat çekerek "Olay gecesi eşimin yanındaki şahısların bilinci alabildiğine yerindeydi. Eşim de sürekli ve aşırı alkol alan bir kişi olmadığı için kendini kaybedecek kadar sarhoş oyduğuna inanmıyorum. Bir başka konuda Uğur Acar'ın sürekli olarak akrabalık ve arkadaşlıktan dem vurarak bunun arkasına sığınmak istemesi. Eşim ile yanında akraba olduklarını belirten kişiler arasında dededen dedeye uzanan bir akrabalık söz konusudur. Yani akraba bile sayılmazlar. Kimse bunun arkasına saklanmasın. Eşim yanarken hiçbirisi müdahale etmemiştir. Hepsinin cezasını çekmesini istiyorum" dedi.
Mahkeme, savcının dosyanın esası hakkında mütalaada bulunması için duruşmayı 28 Şubat 2017 saat 14.00'e erteledi. Tarafların avukatları 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek oturumda karar çıkacabileceğini dile getirdi.
Uğur Acar, 7 Ekim 2014'te 33 yaşındaki Ramazan Kaya'nın Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanarak yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yargılanıyor. Uğur Acar ve olay yerinde bulunan 2 arkadaşı, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 'yakmak suretiyle kasten öldürme' iddiasıyla suçlanıyor.
(Arif Kaplan / İHA)

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