4 terörist daha tutuklandı

Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı Deresi bölgesindeki operasyonda yakalanan 4 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Aliboğazı Deresi bölgesinde 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonda sağ olarak yakalanan 12 örgüt mensubundan 5'inin daha önce çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtilerek, "Devam eden soruşturmalar kapsamında gözaltında bulunan 7 terör örgütü mensubu şahıstan 4'ü sevk edildikleri mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, geri kalan 3 terör örgütü mensubunun gözaltı işlemleri devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi. (Ercan Topaç /İHA)
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