Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında MİT ve Jandarma tarafından ortak yürütülen operasyonda mağarada sıkıştırılan 4 teröristin havadan helikopterlerin peş peşe ateşiyle etkisiz hale getirildiği ve 6'sı uzun namlulu 7 silah, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği öğrenildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında MİT ve Jandarma tarafından ortak yürütülen operasyonda mağarada sıkıştırılan 4 teröristin havadan helikopterlerin peş peşe ateşiyle etkisiz hale getirildiği ve 6'sı uzun namlulu 7 silah, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği öğrenildi.
Tunceli Valiliği, dün MİT ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında müşterek olarak yapılan operasyondaki sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak gele geçirildiğini açıkladı.
Munzur Dağları eteklerinde devam eden operasyonla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Teröristlerin yerinin tespit edilmesinin ardından Jandarma Özel Harekat Timlerinin, "Teslim ol" çağrısı yaptığı, teröristlerin ateşle karşılık verdiği öğrenildi. Bunun üzerine havadan helikopterlerle, mağaranın girişi ateş altına alınarak, teröristler etkisiz hale getirildi.Öldürülen teröristler arasında bölgenin sözde üst düzey sorumlularının da olduğunun değerlendirildiği kimlik tespitinin sürdüğü aktarıldı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetinde ise 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G1 dürbünlü tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet el bombası, 1 adet dürbün, 4 adet şemsiye, 11 adet 9 mm mühimmat, 72 adet kaleşnikof mühimmatı,70 adet G1 mühimmatı,17 adet kanas mühimmatı,1 adet tabanca şarjörü, 3 adet kaleşnikof şarjörü,2 adet G1 şarjörü, 4 adet doçka mühimmatı,30 metre elektrik kablosu,3 adet kanas şarjörü,1 adet el telsizi,2 adet silah üstü dürbün,7 adet sırt çantası,10 adet piknik tüpü,4 adet mutfak tüpü,1 adet güneş paneli,35 takım leşger kıyafeti,8 çift mekap ayakkabı, 1 top branda,1 adet flash disk, 1 adet el feneri,2 adet GPS cihazı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.
(Fatma Çıray /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi
Tahtı bırakıyor mu ?
Galatasaray'da sarı kart alarmı
Bingöl'de güvenlik bariyerleri renklendi
Valbuena ve Isla'sız ilk maç
Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Bünyamin Sürmeli açıkladı: Kuvvetli soğukla birlikte kar geliyor
Bünyamin Sürmeli açıkladı: Kuvvetli soğukla birlikte kar geliyor
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
Tezkeresini alacağı gün şehit düştü
Tezkeresini alacağı gün şehit düştü
Çiftçinin Tarım Bakanı'na isyanı: Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır
Çiftçinin Tarım Bakanı'na isyanı: Fatih Terim'in aldığı paranın 10'da 1'i bizi kurtarır
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi
Türk askerleri NATO tatbikatından çekildi
Tahtı bırakıyor mu ?
Tahtı bırakıyor mu ?
Galatasaray'da sarı kart alarmı
Galatasaray'da sarı kart alarmı
Bingöl'de güvenlik bariyerleri renklendi
Bingöl'de güvenlik bariyerleri renklendi
Valbuena ve Isla'sız ilk maç
Valbuena ve Isla'sız ilk maç
Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu!
Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu!
Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda
Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
Ege'de can pazarı: 60 göçmen son anda kurtarıldı
Ege'de can pazarı: 60 göçmen son anda kurtarıldı
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Gökhan Saral'dan Kosif'e sert yanıt
Gökhan Saral'dan Kosif'e sert yanıt
Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı! 8 ilde afet tehlikesi
Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı! 8 ilde afet tehlikesi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English