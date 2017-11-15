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4 terörist daha etkisiz hale getirildi
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4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah saatlerinde ilimiz Eleşkirt ilçesi sınırları içerisinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 1 uzman çavuşumuz şehit olmuştur" denildi.
(Necmettin Eroğlu - Abdullah Söylemez/İHA)
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