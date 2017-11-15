15.11.2017 13:10 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah saatlerinde ilimiz Eleşkirt ilçesi sınırları içerisinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 1 uzman çavuşumuz şehit olmuştur" denildi.

(Necmettin Eroğlu - Abdullah Söylemez/İHA)

