4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Erzincan'da, 4 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte ölü ele geçirildi.

Erzincan'da, 4 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte ölü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Kemah kırsalı Jandarma Komando Timleri ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli icra edilen Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 17-19 operasyonu kapsamında elde edilen istihbari bilgiler neticesinde, 25 Haziran 2017 günü saat 05.00 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 erkek, 2 kadın olmak üzere toplam 4 terörist öldürüldü. Teröristlerin silah ve teçhizatları da ele geçirildi.

Bölgede yapılan arazi tarama faaliyetinde 4 adet Kaleşnikof P.T, 11 adet Kaleşnikof şarjörü, 4 adet el bombası, 1 adet el dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

(Abdullah Aslan/İHA)