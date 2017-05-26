4 şehir magandası yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde yol keserek silahla havaya ateş eden şehir magandalarına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde yol keserek silahla havaya ateş eden şehir magandalarına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde asker uğurlaması sırasında konvoyda ateş etme ve trafiğin engellenmesi ile ilgili başlatılan çalışmalarda olayın Yenimahalle ilçesinde gerçekleştiği tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden B.G., Y.B., M.Ş. ve O.Y.Ö. isimli 4 şahıs yakalandı. Şahıslar, haklarında yapılan tahkikatın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

(Uğur Kan Yüksek-Burak Altun/İHA)