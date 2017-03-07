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4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçelerinde icra edilen hava destekli operasyonda, ilk belirlemelere göre 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçelerinde icra edilen hava destekli operasyonda, ilk belirlemelere göre 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, dün Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile icra edilen operasyonda ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü PKK mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 350 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, 135 kilogram esrar, bir tabanca ve 36 tabanca fişeği, bir av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve çok miktarda yaşam malzemesi ele getirildi.
Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık eden bir işbirlikçi ise yakalanarak gözaltına alındı.
(Abdullah Sarıca/İHA)

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