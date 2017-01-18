18.01.2017 11:05 4 kişilik aileyi katleden zanlı ölü bulundu

İzmir'de Hüseyin Tiryaki ve ailesini öldürdüğü iddia edilen zanlı, polis ekipleri tarafından evinde ölü oalrak bulundu. Şahsın intihar ettiği değerlendiriliyor. İzmir'de Hüseyin Tiryaki ve ailesini öldürdüğü iddia edilen zanlı, polis ekipleri tarafından evinde ölü oalrak bulundu. Şahsın intihar ettiği değerlendiriliyor.

Dün sabah saat 09.30 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi ormanlık alana giriş olan 205/25 Sokak üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada cesedin, başka bir yerde öldürüldükten sonra yol kenarına atıldığını tespit etti. Cesedin, Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlatırken, durumun bildirilmesi üzerine Tiryaki'nin ailesine ulaşmaya çalıştı ancak ulaşamadı. Hüseyin Tiryaki'nin yakınları, Tiryaki'nin ailesiyle birlikte oturduğu Buca ilçesi Menderes Caddesi'ndeki evine gitti. Evin kapısını defalarca çalınması ve telefonlarla aranmalarına rağmen Tiryaki'nin ailesinin cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine, yakınları çilingir yardımıyla eve girdi. Eve girenler Hüseyin Tiryaki'nin 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetlerini buldu.



CİNAYET ZANLISI ÖLÜ BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aysel Aslan'ın, Hüseyin Tiryaki'nin babasından ayrıldıktan sonra ikinci evliliğini yaptığı, kızı Behiye Aslan'ın bu evliliğinden dünyaya geldiği öğrenildi. Polis, öldürülen anne Aysel Aslan'ın eşi Mehmet Aslan'ın da bir yıl önce cinayete kurban gittiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları incelendiğinde dört kişinin katil zanlısının Buca Şirinyer'de eczacılık yapan 27 yaşındaki bir çocuk babası Hakan K. olduğunu belirlendi. Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semti 9151 sokakta Gülizar Park Sitesinde evi bulunan Hakan K.'nın evine giden polis, evde kimse olmayınca eve çilingir yardımıyla girdi. Hakan K. evinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Hakan K.'nın öğretmen olan eşi İ.K. ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Evde yapılan incelemeden sonra ceset otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



AİLEDEN BİRİ KURTULDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakan K.'nın cinayeti neden işlediğini belirlemek için çalışmaları sürdürürken, aileden bir ferdin son anda ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Hüseyin Tiryaki'nin birlikte yaşadığı üvey kardeşi üniversite öğrencisi Emre Can Aslan'ın da sabah erken saatlerde evden çıkarak öldürülmekten son anda kurtulduğu ileri sürüldü.

(Atakan Şen/İHA)

