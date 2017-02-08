08.02.2017 13:16 4 kiloluk çupra, ilgi gördü

Kastamonulu balıkçılar tarafından yakalanan 4 kiloluk çupra balığı, balıkçıları şok etti. Tezgahta uzun süre meraklı vatandaşlara sergilenen balık, daha sonra 65 TL'den satıldı. Kastamonulu balıkçılar tarafından yakalanan 4 kiloluk çupra balığı, balıkçıları şok etti. Tezgahta uzun süre meraklı vatandaşlara sergilenen balık, daha sonra 65 TL'den satıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 4 kiloluk çupra balığı, balıkçıları şaşkınlığa uğrattı. İnebolu'da balık satıcılığı yapan Can Bağlan, 30 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek Karadeniz'de ilk defa bu kadar büyük ve iri bir çupra yakalandığını söyledi. Özlüce köyü açıklarında kıyı balıkçılarının ağlarına takılan 4 kiloluk balığın kendilerini şaşırttığını belirten Bağlan, "Aslında çupranın vatanı Akdeniz ve Ege'dir ama Karadeniz'e kaçmış ve burada büyümüş. 30 seneden beri bu işi yapıyorum Karadeniz'de böyle bu kadar büyük bir çupra görmedim. Süper bir balık, kalkan balığından bile daha çok lezzetli ve faydalıdır" dedi.

Tezgahta meraklı vatandaşların ilgi odağı olan çupra balığının kilosu 65 liradan satıldı.

(Cemal İlyasoğlu/İHA)

