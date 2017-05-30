4. kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde 4'üncü kattaki evin penceresinden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Antalya'nın Finike ilçesinde 4'üncü kattaki evin penceresinden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Finike ilçesi Sahilkent Orta Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim ve Duygu Ö. çiftinin ikinci çocukları 2,5 yaşındaki Mehmet Ö., 4'üncü kattaki evlerinin odasında oynadığı sırada açık pencereden aşağı düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden anne Duygu Ö., durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri 2,5 yaşındaki Mehmet'i ilk olarak Finike Devlet Hastanesine, daha sonra da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Minik Mehmet, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kuruma gönderildi. (Adem Akalan / İHA)
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