10.11.2017 20:10 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartmanın 3. katı ve terasına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartmanın 3. katı ve terasına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Keban Sokak'ta akşam saatlerinde, nedeni henüz belirlenemeyen sebeple 4 katlı bir apartmanın son katında yangın çıktı. Semih C.'nin kiracı olarak oturduğu evde başlayan yangın, teras ve 3. kata da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Her iki evde de maddi hasara sebep olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.



