4. İslami Dayanışma Oyunlarına Türkiye damga vurdu

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunlarına 339 sporcu ile katılan Türkiye, toplamda 195 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunlarına 339 sporcu ile katılan Türkiye, toplamda 195 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Toplam madalya sayısı anlamında tarihi bir başarıya imza atan Türkiye, oyunlar tarihindeki en başarılı organizasyonuna Bakü 2017'de imza attı. Bundan önceki en fazla madalya sayısını 2013 Endonezya'da 103 madalya ile elde eden Türkiye, Bakü'de madalya sayısını neredeyse ikiye katlayarak 195 madalya kazandı. 57 ülkeden 3 bine yakın sporcunu mücadele ettiği oyunlara Türkiye 21 branşta 339 sporcu ile katıldı. Milli sporcularımız kazandıkları 195 madalya ile toplam madalya sayısında zirvede yer alırken, ülkemizin en fazla madalya kazandığı branş yüzme oldu. Katıldığı 21 branşın 19'unda madalya kazanma başarısı gösteren Türkiye, madalya sıralamasında ise 75 altın, 50 gümüş ve 37 bronz madalya elde eden Azerbaycan'ın ardından ikinciliği elde etti.



ISSF BAYRAĞI İSTANBUL'A TAKDİM EDİLDİ

4. İslami Dayanışma Oyunları, Bakü Olimpiyat Stadında gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona ererken, ISSF bayrağı, 2021'de 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacak İstanbul'a takdim edildi. Türk bayrağı göndere çekildi ve İstiklal Marşı seslendirildi.



BAKAN ÇAĞATAY KILIÇ, MADALYA KAZANAN SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcularımız için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Çağatay Kılıç, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenen Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunlarında çeşitli branşlarda 71 Altın, 67 Gümüş ve 57 bronz madalya olmak üzere toplamda 195 madalya kazanan sporcularımızı gönülden kutlarım. Sporcularımız, İslami Dayanışma Oyunları tarihinde ülkemiz adına en başarılı dönemini geçirerek önemli bir başarıya imza attılar. Milli sporcularımızın, 2021 yılında İstanbul'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bu başarının da üzerinde bir derece elde edeceklerine olan inancım tamdır. Tüm sporcularımızı ve başarılarında emeği geçenleri kutlar, başarılarının devamını dilerim."

