4. İslam Dayanışma Oyunları'nda millilere 4 madalya

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncü gününde tekvando müsabakalarında erkeklerde 54, 58 kilo, bayanlarda 46, 53 ve 57 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi. Milliler 4 madalya topladı.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nın dördüncü gününde tekvando müsabakalarında erkeklerde 54, 58 kilo, bayanlarda 46, 53 ve 57 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi. Milliler 4 madalya topladı.

Bakü'de erkeklerde; Deniz Dağdelen (54 kg), Cihat Çakmak (58 kg), bayanlarda; Rukiye Yıldırım (46 kg), Zeliha Ağrıs (53 kg) ve Durdane Altunel (57 kg) madalya alabilmek için mücadele etti.

Rukiye Yıldırım, yarı finalde İranlı Fatemeh Madahi'ni 6-5 yenerek finale yükseldi. 46 kilo kadınlar finalinde Endonezyalı Dhean Fajrin'le karşılaşan yıldırım rakibini 19-17 yenerek altın madalya kazandı.

Zeliha Ağrıs, Pakistanlı rakibi Ayesha Noor'u ve yarı finalde Endonezyalı Mariska Halinda'nı yenerek finale yükseldi. Finalde İranlı Nahid Kiyanichandeh'le karşılaşan Ağrıs rakibine 8-5 kaybederek gümüş madalya aldı.

Durdane Altunel yarı finalde Faslı Nada Laaraj'ı yenerek finale yükseldi. 57 kilo kadınlar finalinde Azerbaycan adına mücadele eden Yaprak Eriş ile karşılaşan Altunel rakibine 5-4 kaybederek gümüş madalya kazandı.



Erkeklerde Deniz Dağdelen, Afganistanlı Mohsen Rezaee ve Ürdünlü Abuzaid Almuatasembellah'ı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Azerbaycanlı Gashim Magomedov'la karşılaştı. Dağdelen mücadele sırasında sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemeyince hakem karşılaşmayı durdurdu. Magomedov hakem kararıyla finale yükseldi. Dağdalen, müsabakadan bronz madalyayla ayrıldı. Magomedov sakatlığından dolayı Dağdelen'e yardım ederken seyirciler tarafından alkışlandı.



46 kiloda altın madalya alan Rukiye Yıldırım, "Zorlu bir turnuvaydı. Çünkü İslam Oyunları'nda Tekvando branşında çok güçlü takımlar var. Dünya şampiyonasında hep altın madalya alan ülkeler burada. Sabah 6'da uyandık antrenman yaptık. Büyük stres içerisindeydik. Maçları aldığım için çok mutluyum. Finalim oldukça zorluydu. 10 fark geriden gelerek öne geçtim, farkı kapattım. O yüzden çok mutluyum. İnşallah durmadan yok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi Tekvando'da 16 sporcu temsil ediyor ve program şöyle:

17 Mayıs Çarşamba: Berkay Akyol, Yunus Sarı, Sabit Buğrahan Karakaş, İpek Çidem, Nur Tatar Askari, Nafia Kuş

18 Mayıs Perşembe: Ferhat Can Kavurat, Servet Tazegül, Serdar Yüksel, İrem Yaman, Sude Bulut

(Kamil Nadirli /İHA)