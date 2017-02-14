14.02.2017 10:37 4 ilde terör operasyonu: 21 gözaltı

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Ankara, Van, Ağrı ve Muş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Ankara, Van, Ağrı ve Muş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Ankara, Van, Ağrı ve Muş'ta 28 adrese düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.



