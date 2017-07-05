4 ilde terör operasyonu: 16 gözaltı

Tunceli merkezli 4 ilde PKK'nın şehir yapılanması sözde Sivil Savunma Birlikleri'ne (YPS) yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli merkezli 4 ilde PKK'nın şehir yapılanması sözde Sivil Savunma Birlikleri'ne (YPS) yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüzce bölücü terör örgütünün şehir yapılanması sözde Sivil Savunma Birlikleri'ne (YPS) yönelik İlimiz merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ illerinde müşterek olarak icra edilen operasyon kapsamında, 13'ü ilimizde olmak üzere toplamda 16 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. (Ercan Topaç/İHA)
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