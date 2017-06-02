4 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Antalya merkezli İstanbul, Adana ve Denizli'de gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya merkezli İstanbul, Adana ve Denizli'de gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında KHK ile kapatılan AKDİM Derneğinin Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve üyelerine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Adana, Denizli ve Antalya illerinde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alanın şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya'ya getirildi.

9 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

