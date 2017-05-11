4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Eskişehir merkezli 4 ili kapsayan PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyalle birlikte 1 de av tüfeği ele geçirildi.

Eskişehir merkezli 4 ili kapsayan PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyalle birlikte 1 de av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan açıklamaya göre, örgütün Cezaevi / Zindan ve DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) yapılanmalar içerisinde yer aldıkları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatla ile terör örgütünün amaç, hedef ve çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları, terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik bugün Eskişehir merkezli Ankara, Diyarbakır ve Balıkesir illerini de kapsayan bir operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Eskişehir'de 3 bayan 9 erkek, Balıkesir'de 1 erkek olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve üst aramalarında yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığı çok sayıda yayın örgütsel doküman, dijital materyaller ve bir adet av tüfeğinin ele geçirildiği, konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

