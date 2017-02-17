4 ilde FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon

Adana merkezli 4 ilde FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Adana merkezli 4 ilde FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasın'nın (FETÖ/PDY) Adana sağlık yapılanmasına yönelik olarak bugün şafak vakti Adana merkezli Mersin, Adıyaman ve Tokat'ta operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak 14 adrese giren polisler 11 şahsı yakaladı. Polis 3 şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şahıslar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlıların yaklaşık 14 gün sorgulanması bekleniyor. (Fatih Keçe/İHA)
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