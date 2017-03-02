4 ilde DAEŞ operasyonu: 20 gözaltı

Sakarya merkezli 4 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Sakarya merkezli 4 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen operasyon kapsamında Sakarya merkezli Eskişehir, Samsun, Kırıkkale olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında örgütle irtibatı olduğu öğrenilen Irak uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslar Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne getirildiği ve sorguların devam ettiği öğrenildi.

