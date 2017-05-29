4 ilde çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt, Bitlis, Diyarbakır ve Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda maddenin ele geçirildiği bildirildi. Tespit edilen patlayıcıların kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Siirt, Bitlis, Diyarbakır ve Hakkari'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda maddenin ele geçirildiği bildirildi. Tespit edilen patlayıcıların kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi.

TSK'dan, terörle mücadele operasyonları kapsamında yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre; Siirt Eruh'ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından araziye döşenen 2 adet antipersonel mayını tespit edilerek imha edildi. Bitlis Mutki'de, tespit edilen bir sığınakta, 2 adet su deposu içerisinde mazot ile güçlendirilmiş bir ton amonyum nitrat ve bir adet el bombası ele geçirildi. Diyarbakır Hani'de, güvenlik güçlerince icra edilen yol aramasında 200 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Hakkari Çukurca'da ise antitank mayını tuzaklanarak hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

(İlker Turak /İHA)