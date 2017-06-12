4 ilde baz istasyonlarına dadanan hırsızlar yakalandı

Kocaeli, Düzce, Sakarya ve Kastamonu'da GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından 80 adet aküyü çalarak 150 bin TL'lik zarara neden olan hırsızlar yakalandı.

Kocaeli, Düzce, Sakarya ve Kastamonu'da GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından 80 adet aküyü çalarak 150 bin TL'lik zarara neden olan hırsızlar yakalandı.

Kocaeli'de GSM şirketlerine ait baz istasyonlarında artan hırsızlıklar sonrasında inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonda hırsızları kıskıvrak yakaladı. Edinilen bilgiye göre olayların yaşandığı alanlardaki plaka tanıma sistemi ve Mobese kameraları tarayan polis ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan aracı tespit ettiler. Daha sonra Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince aracı yakalamak için ortak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda durdurulan araçta yapılan aramalarda 2 adet demir kesme makası, 2 adet levye, 2 adet tornavida, 1 çift eldiven ve 7 bin TL para ele geçirildi. Araçta bulunan asma kilitleri inceleyen polis ekipleri, kilitlerin baz istasyonlarına ait olduğunu belirleyince araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.



3 GÜNDE 150 BİN TL'LİK 84 AKÜ ÇALDILAR

Gözaltına alınan E.Ç., H.P. ve A.G. isimli 3 şahıs hakkında yapılan incelemede ise son 3 günde Kocaeli'de 7 baz istasyonundan 150 bin TL değerinde 80 akü çaldıkları ve cihazları çalışamaz hale getirdikleri tespit edildi. Hırsızlıktan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu tespit edilen 3 şahsın Düzce, Sakarya ve Kastamonu'da aynı şekilde hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

( Mehmet Oğuzhan Altun - Gürcan Yılmaz/İHA)