4 ilde 29 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Manisa merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.
Manisa merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa merkezli Balıkesir, Bursa ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla FETÖ soruşturmasında görevden ihraç edilen toplam 27 emniyet mensubu ile 2 infaz koruma memuru olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alındı.
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