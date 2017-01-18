4 ilde 13 FETÖ ablası gözaltına alındı

Manisa merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde 'abla' yapılanması içerisinde bulundukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 kadından 13'ü gözaltına alındı.

Manisa merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün sözde 'abla' yapılanması içerisinde bulundukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 kadından 13'ü gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Manisa, İstanbul, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün sözde 'abla' yapılanması içerisinde olduğu, örgütün propagandasını yaptığı ve örgütün alt kademelerinde görev aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 17 kadından 13'ü gözaltına alındı. 4 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgunmak üzere emniyete götürüldü.

(Aykut Yeniçağ/İHA)