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4 çocuk annesi çocukları için inşaatta çalışıyor
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4 çocuk annesi çocukları için inşaatta çalışıyor

Antalya'da 4 çocuk annesi Perihan Saldıran, çocuklarını okutabilmek için kocasıyla birlikte 10 yıldır inşaatlarda çalışıyor.

Antalya'da 4 çocuk annesi Perihan Saldıran, çocuklarını okutabilmek için kocasıyla birlikte 10 yıldır inşaatlarda çalışıyor.
Kadınların çalışma hayatının her alanında yeri olduğunu gösteren 49 yaşındaki Perihan Saldıran, 4 çocuğunu okutabilmek için kocasıyla birlikte 10 yıldır inşaatlarda çalışıyor. Evinden her sabah eşiyle birlikte çıkan Saldıran, inşaat alanına gelerek çalışmaya başlıyor. Eline aldığı makasla demirleri kesen Saldıran, çimento harcı yapıyor, kerpetenle demir örüyor, keserle kalıp çakıyor, demirleri bağlıyor. Saldıran aynı zamanda eşine zorlandığı işlerde de destek oluyor. Erkek işçileri aratmayan Saldıran, tüm bunları 4 çocuğunu okutabilmek için yapıyor.

"OKUYAN ÇOCUKLARIM İÇİN ÇALIŞIYORUM"
Demre Karabucak Mahallesinde eşiyle birlikte yaşayan ve çocukları 28 yaşındaki Sevgi'yi Muğla'da, 23 yaşındaki Samet'i Kıbrıs'ta, 20 yaşındaki Fatih Akdeniz Üniversitesinde, 12 yaşındaki Serhat'ı Demre'de ortaokulda okutan Perihan Saldıran, günde 8 saat inşaatlarda çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Perihan Saldıran, sabah erken saatlerde eşi ile birlikte çıktığı evine, akşam saatlerinde bu defa ev işlerini yapabilmek için geri dönüyor. Haftada sadece 1 gün izin yapan Saldıran, izin gününü de ev işlerine ayırıyor.

10 YILDIR İNŞAT İŞÇİSİ
Eşiyle birlikte 10 yıldır inşaatlarda çalıştığını söyleyen Perihan Saldıran, "Okuyan çocuklarım var onlar için çalışıyorum. Kadınların yapamayacağı bir iş yoktur. Her kadın çalışkandır" dedi.
30 yıldır inşaatlarda çalıştığını söyleyen 49 yaşındaki Süleyman Saldıran ise, eşinin verdiği destekten memnun olduğunu ifade ederek "10 yıldır bana destek veriyor. Sağ olsun, var olsun. Kadınların istedikten sonra başaramayacağı iş yoktur. Hanımım da buna örnek" diye konuştu.

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