4 cansız bedene daha ulaşıldı

İran'ın başkenti Tahran'da geçtiğimiz hafta çöken binanın enkazından 4 cansız bedenin daha çıkarıldığını duyurdu.
İran'ın başkenti Tahran'da geçtiğimiz hafta çöken binanın enkazından 4 cansız bedenin daha çıkarıldığını duyurdu. İran'ın başkenti Tahran'da geçtiğimiz hafta Plasco binasında önce yangın çıkmış ardından da bina çökmüştü. Arama ekipleri enkazda kalan 4 cansız bedene daha ulaşıldığını duyurdu. İtfaiye sözcüsü Jalal Maleki, 4 cansız bedene daha ulaştıklarını ancak hala enkaz altında kalan itfaiyecilerin olabileceğini belirtti. Şu ana kadar yalnızca 6 ceset çıkarılırken, yaralı halde bulunan bir itfaiyeci de hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından elde edilen ilk belirlemelere göre 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak, yetkililer tarafından ölü sayısına ilişkin net rakamlarını henüz açıklanmadı.
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