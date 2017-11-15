15.11.2017 21:58 4 bölge karantinaya alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde görülen şarbon hastalığı nedeniyle Ömerli, İnceköy, Emirhisar ve Haydan mahalleleri karantina altına alındı. Denizli'nin Çivril ilçesinde görülen şarbon hastalığı nedeniyle Ömerli, İnceköy, Emirhisar ve Haydan mahalleleri karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çivril'in Emirhisar Mahallesi'nde 2 büyükbaş hayvanın hasta olması üzerine çağrılan veteriner hayvanlara şarbon teşhisi koyunca Tarım İlçe Müdürlüğüne haber verildi. Başvuru üzerine Emirhisar Mahallesi'ne giden ekipler hasta hayvanlardan aldıkları numuneleri İzmir Bornova Veterinerlik Kontrol Enstitüsüne göndererek tahlil yaptırdı. Numunelerin incelenmesi sonucunda hayvanlarda şarbon hastalığı tespit edildi. Bunun üzerine Emirhisar Mahallesi ve merayı ortak kullanan Ömerli, İnceköy ve Haydan mahallelerinde 20 günlük karantina ilan edildi.

Karantina sürecinde Emirhisar, Haydan, Ömerli ve İnceköy mahallelerindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanacağı, hastalık tespit edilen iki büyükbaş hayvan itlaf edilerek kontrollü bir şekilde gömüldüğü ifade edilirken karantinanın tedbir amaçlı uygulandığı ve aşılama bittikten sonra kaldırılacağı belirtildi.

(Bülent Çakır/İHA)

