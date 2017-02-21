4 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 aylık bir bebek, evlerinde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 aylık bir bebek, evlerinde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi'nde Deniz Yaprak'a ait evde sobadan sıçrayan kıvılcım halıyı tutuşturdu. Çıkan yangında sobanın yanında yatan 4 aylık Hüseyin bebek alevler arasında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Yangın sırasında bebeğin annesinin ahırda hayvanlara yem verdiği, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

(Hikmet Say / İHA)