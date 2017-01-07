07.01.2017 15:46 4 araç birbirine girdi

Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken, araçta sıkışan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken, araçta sıkışan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre Sivas Bulvarı Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan alt geçitte meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, ambulans ekibi sevk edildi. Araçlardan birinde bulunan kadın yolcu sıkıştığı yerden çıkamayınca itfaiye ekipleri de olay yerine çağrıldı. Kazada sıkışan kadın, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü akmasını sağladı. Öte yandan polis, çevrede toplanan meraklı kalabalığı da dağıtmakta güçlük çekti.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

