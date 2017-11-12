12.11.2017 11:36 39. İstanbul Maratonu koşuldu

Kıtalararası tek yarış olan Vodafone 39. İstanbul Maratonu koşuldu. Kıtalararası tek yarış olan Vodafone 39. İstanbul Maratonu koşuldu.

"Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temalı koşuda 100 ülkeden yaklaşık 125 bin kişi yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın startını verdiği maratonda 42 kilometre erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet erkeklerde Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda da Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci oldu.

Dereceye giren sporculara yaklaşık 1 milyon dolar ödül dağıtıldı.



HALK KOŞUSUNDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Halk koşusu ise birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Köprüde kahvaltı yapan da vardı, halay çekenler de.

Evlilik teklifi ise en dikkat çekeniydi. Azerbaycanlı Magsud Mammadov, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sevgilisine evlenme teklif etti. Cevap da 'evet' olunca mutluluk katlandı.



