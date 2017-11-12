12.11.2017 10:30 39. İstanbul Maratonu havadan görüntülendi

Binlerce kişinin katıldığı Vodafone 39. İstanbul Maratonunun 8 kilometrelik halk koşusu havadan görüntülendi. Vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde koştuğu anlar muhteşem görüntülere sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı Vodafone 39. İstanbul Maratonunun 8 kilometrelik halk koşusu havadan görüntülendi. Vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde koştuğu anlar muhteşem görüntülere sahne oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsüne sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi akın etti. Farklı etaplar halinde düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonunun 8 kilometrelik halk koşusu etabı için vatandaşlar nefeslerini tutmuş beklerken start verildi. Koşunun başladığı anlar havadan görüntülendi. Binlerce kişinin köprü üzerinden koştuğu anlar muhteşem bir görüntü oluşturdu.

(Serdal Altıntepe / İHA)

