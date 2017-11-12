39. İstanbul Maratonu havadan görüntülendi

Binlerce kişinin katıldığı Vodafone 39. İstanbul Maratonunun 8 kilometrelik halk koşusu havadan görüntülendi. Vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde koştuğu anlar muhteşem görüntülere sahne oldu.
Binlerce kişinin katıldığı Vodafone 39. İstanbul Maratonunun 8 kilometrelik halk koşusu havadan görüntülendi. Vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde koştuğu anlar muhteşem görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi akın etti. Farklı etaplar halinde düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonunun 8 kilometrelik halk koşusu etabı için vatandaşlar nefeslerini tutmuş beklerken start verildi. Koşunun başladığı anlar havadan görüntülendi. Binlerce kişinin köprü üzerinden koştuğu anlar muhteşem bir görüntü oluşturdu. (Serdal Altıntepe / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.