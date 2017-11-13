13.11.2017 12:10 38 terörist etkisiz hale getirildi: Biri gri listeden!

6-13 Kasım haftasında 38 terörist etkisiz hale getirildi. 6-13 Kasım haftasında 38 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 6-13 Kasım haftasında güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre, son bir haftada 16'sı ölü toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi. Bu kişiler arasında gri listede yer alan Koçali Bala isimli teröristin de yer aldığı, bu kişinin yaralı ele geçirildiği belirtildi.

Hafta boyunca terör örgütlerine yönelik 1456 operasyon düzenlenirken, FETÖ'den 586, DEAŞ'tan 390, PKK'dan 176, aşırı sol örgütlerden de 15 olmak üzere toplam 1167 kişi gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3682, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 110 kişi yakalandı.



