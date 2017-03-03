38 şüpheli için 2 bin 988 kez kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Darbe girişimi çatı iddianamesinde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli için 2 bin 988 kez kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Darbe girişimi çatı iddianamesinde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli için 2 bin 988 kez kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, 221 şüpheli hakkında hazırlanan 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesi mahkemeye gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesi mahkemeye gönderildi. 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamede, Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Çatı iddianamede "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli de yer alıyor.

"Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli için 2 bin 988 kez kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Buna göre, Yurtta Sulh Konseyi'nin Akın Öztürk, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal Coşkun'dan oluştuğu belirlendi.

(Abdullah Sarıca / İHA)