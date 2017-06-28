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38. Kemaliye Şenlikleri Bakan Tüfenkci'nin katılımıyla başladı
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38. Kemaliye Şenlikleri Bakan Tüfenkci'nin katılımıyla başladı

38. Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla başladı.

38. Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla başladı.
Kemaliye Cumhuriyet Meydanı'nda açılışı yapılan festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uzun süredir devam eden bu festivalin Eğin'in ve Erzincan'ın sosyal kültürel ve ekonomik gelişmelerine katkı sunduğunu belirtti.
Açılış merasiminin ardından Bakan Tüfenkci, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Sekan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, il ve ilçe protokolü, Sıtkı Fırat Fotoğraf sergisi ile Köy ürünleri ve el sanatları pazar açılışını gerçekleştirdiler.
Ardından Kemaliye Karanlık Kanyonda il ve ilçe protokolü ile tekne turu yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sırat on Fırat" kablo hattından Lan Flanders Basejump yapan sporcuların atlayışlarını izledi.
Bakan Tüfenkci, tekne turunda yaptığı açıklamada, "Fırat havzası bereket ve üretim getirdi. Bu havzanın gelişmesine yol açtı. Şimdi yeniden bu havzayı canlandırarak, havza içerisindeki ilçe ve illerimizi turizm potansiyelini geliştirecek bu kültürün canlanmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalışıyoruz. Turizm gelirleri Türkiye'de geride oluşuyor. Daha önceki yıllarda yaşanan olumsuz vakalardan sonra aldığımız tedbirlerle turist sayısı arttı. Cazibe merkezi altına aldığımız bölgelerin kültürünü yok etmeyeceğiz" diye konuştu.
Basejump, wingsuit etkinliklerini izlemek için geldiği Erzincan'ın Kemaliye ilçesi yüzlerce vatandaşın akınına uğruyor. İl dışı ve yurt dışından gelen yüzlerce yabancı turist, 10 ülkeden gelen yaklaşık 300 sporcunun gösterisini heyecanla izlemenin tadını çıkartıyorlar.
(Abdullah Aslan /İHA)

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