38 iş adamı FETÖ'den hakim karşısında

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 21'i tutuklu toplam 38 iş adamının yargılanmasına baylandı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 21'i tutuklu toplam 38 iş adamının yargılanmasına baylandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Samsun'da önemli şirketlerin ve firmaların sahiplerinin de bulunduğu 21'i tutuklu 17'si tutuksuz 38 iş adamı hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütünü kurma, yönetme, suç delillerini yok etme, gezleme, değiştirme, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarında dava açıldı.

Tutuklu bulunan Hüseyin T., Tayfur Y., Abdullah E., Abdurrahman H., Adnan S., Ali K., Ali Y., Bayram Y., Celal A., Ferdi D., Hakan U., Hasan A., İsa Y., Mehmet A.I., Mustafa K.,Mustafa Y., Ömer İ., Önder A., Şaban T., Talip A. ve Vedat D. ile tutuksuz bulunan 17 kişinin Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına bugün başlandı. Sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda düzenlenen duruşma saat 09.30'da başladı.

Basına kapalı olarak yapılan duruşma devam ediyor.

(Muammer Ay /İHA)