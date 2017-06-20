38 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da iftarın ardından 38 askerin gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kastamonu'da iftarın ardından 38 askerin gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da 5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında iftarın ardından bir süre sonrası bir tabura bağlı askerlerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Bunun üzerine 38 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire kaldırıldı. Burada durumu ciddi olduğu ileri sürülen 6 asker, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine, 2 askerde Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. 30 askere de halen revirde müdahale edildi. Müşahede altına alınan askerler arasında hayati tehlikesi bulunan askerin olmadığı öğrenildi.

Askerlerin, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere kaldırıldıkları belirtilirken, gıda zehirlenmesi şüphesiyle mideleri yıkandıkları öğrenildi. Askerlerin, yedikleri yemekten veya kantinden aldıkları kekler nedeniyle zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruluyor.

