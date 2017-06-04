37 kişiyi öldüren şahıs 'kumar bağımlısı' çıktı

Filipinler'de turistik bir tesise silahlı saldırı düzenleyen ve 37 kişiyi öldüren Javier Carlos'un bir terör örgütü bağı olmadığı, kumar bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

Filipinler'de turistik bir tesise silahlı saldırı düzenleyen ve 37 kişiyi öldüren Javier Carlos'un bir terör örgütü bağı olmadığı, kumar bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

Filipinler'in başkenti Manila'da turistik bir tesise perşembe gecesi silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda en az 37 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, kendi haber ajansından yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti. Ailelerin acısını paylaşan Duterte, ailelere başsağlığı diledi.

Öte yandan, Filipinler polisi saldırganın 42 yaşındaki Javier Carlos olduğunu duyurarak, saldırganın başkent Manila'da yaşayan bir Filipinli olduğunu açıkladı. Maliye Bakanlığında görevli olan Carlos'un 2014 Nisan ayında görevine son verildiği kaydedildi. Zanlının eşi ve ailesi tarafından güvenlik kameraları görüntülerinden teşhis edildiğini duyuran polis, Carlos'un terörist değil kumar bağımlısı olduğunu ifade etti. Polis, Carlos'un nisan ayında Filipin eğlence ve oyun şirketi tarafından tüm kumarhanelere girişinin yasaklandığını belirtti. Polis Şefi Oscar Albayalde, mekanda bulunan 37 kişinin saldırganın çıkardığı yangın nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, kaçarken yara alan Javier Carlos'un olaydan yaklaşık 5 saat sonra bir otel odasında ölü bulunduğunu bildirdi.

