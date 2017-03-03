360 bin TL'lik hırsızlığa 5 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, piyasa değeri 360 bin TL olan 233 koli tekstil ve spor ayakkabı çaldığı ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, piyasa değeri 360 bin TL olan 233 koli tekstil ve spor ayakkabı çaldığı ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde faaliyet göstermekte olan bir Lojistik firmasına ait kamyonetten yapılan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart'ta operasyon yapılmıştır. Hırsızlık konusu ile ilgili olarak olayın gerçekleştiği alanı gören güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, meydana gelen hırsızlık olayını 2 işyeri çalışanı ve işyeri çalışanlarının arkadaşları olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs olmak üzere, toplam 5 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin işyeri çalışanlarından birine ait ikamette yapmış olduğu aramalarda kamyonetten çalındığı tespit edilen ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanan piyasa değeri 360 bin TL olan ve 233 koli içerisinde bulunan tekstil ve spor ayakkabı ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilmiş ve şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Operasyon sonucu ele geçirilen ürünler hırsızlık olayının mağduru firmaya teslim edilmiştir. İlimizde huzur ortamının tesisi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için yapılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi.

