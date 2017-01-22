36 yıldır başkandı

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti.

36 yıldır Gençlerbirliği Kulüp Başkanı olan ve 3 dönem kulüpler birliği başkanlığı görevi yapan İlhan Cavcav, 81 yaşında hayatını kaybetti. Dün evde geçirdiği bir travma sonrasında hastaneye kaldırılan Başkan Cavcav'ın doktoru tarafından yapılan açıklamada makinelere bağlı yaşadığı söylenmişti. Cavcav'ın bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

