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35 yıllık lastik tamircisi Vesile Nineden kadınlara öğütler
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35 yıllık lastik tamircisi Vesile Nineden kadınlara öğütler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 35 yılı aşkın süredir lastik tamirciliği yapan 77 yaşındaki Vesile Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara çalışmaları, üretmeleri ve birlik olunması gerektiği konusunda öğütler verdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 35 yılı aşkın süredir lastik tamirciliği yapan 77 yaşındaki Vesile Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara çalışmaları, üretmeleri ve birlik olunması gerektiği konusunda öğütler verdi.
Sandıklı ilçesinde oğlu askere gidince, eşi dükkanı kapatmasın diye 35 yıl önce lastik tamirciliğine başlayan Vesile Akın, otomobil, minibüs ya da kamyon demeden her türlü lastiği çıkarıyor, taşıyor, tamir ediyor. Yarım asrı gecik bir şekilde lastik tamirciliği ustası Vesile Nine bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de hemcinslerini unutmayarak, onlara öğütler verdi. Kadınların hayattaki önemine değinen Akın, 60 yıllık evliliğinin temelinin ise iyi günde ve kötü günde eşi ile bir birlerine destek olmaktan geçtiğini ifade etti.

"ÇALIŞALIM, ÇALIŞMAYINCA İŞ OLMAZ, İŞ OLMAYINCA AŞ OLMAZ"
Kadınlara 8 Mart ta çalışmaları ve birlik olmaları konusunda da öğütler veren 77 yaşındaki Vesile Nine, "8 Mart Kadınlar Günü hayırlı uğurlu olsun, kadınlar birlik olalım birbirimizle mutu olalım. Birlik olalım biz Türkoğlu Türk kadınıyız. Çalışalım, çalışmayınca iş olmaz, iş olmayınca aş olmaz. Evlerinizi yuvalarınızı bozmayın iyi gününüzde kötü gününüzde yuvanıza sahip çıkın" dedi.
Son olarak referanduma da değinen Akın, "Referandumda da biz lambaya gideriz aydınlığa gideriz 'evet' diyeceğiz" dedi.
Hayatındaki en büyük pişmanlığının ise ehliyet alamamak olduğunu dile getiren Akın, röportaj sırasında eşine 'kameraya bak' diye şaka yapması ise herkesi güldürdü.
(Ali Bayar/İHA)

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