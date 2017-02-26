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35 yıllık hayali gerçek oldu: Şimdi hedef Fenerbahçe
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35 yıllık hayali gerçek oldu: Şimdi hedef Fenerbahçe

Diyarbakırlı 49 yaşındaki Azize Ay'ın 35 yıllık futbol oynama hayali gerçeğe dönüştü. Ay, profesyonel futbolcu lisansını çıkararak Spor Toto 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor kadın futbol takımıyla ilk maçına çıktı. Ay'ın bundan sonraki hedefi ise Fenerbahçe'de top koşturmak.

Diyarbakırlı 49 yaşındaki Azize Ay'ın 35 yıllık futbol oynama hayali gerçeğe dönüştü. Ay, profesyonel futbolcu lisansını çıkararak Spor Toto 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor kadın futbol takımıyla ilk maçına çıktı. Ay'ın bundan sonraki hedefi ise Fenerbahçe'de top koşturmak.
Diyarbakırlı 49 yaşındaki Azize Ay'ın 14 yaşında başlayan futbol merakı yıllar geçtikçe tutkuya dönüştü. Hayatının hemen her döneminde spor gazeteleri biriktirerek, önemli spor olaylarını not alan Ay, yıllarca bir kadın futbol takımında forma giyme arzusuyla yaşadı. Ailesinin izin vermemesi nedeniyle futbol oynayamayan Ay'ın hayali, 49 yaşında, İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği haberin ardından gerçeğe dönüştü. Geçtiğimiz günlerde profesyonel futbolcu lisansını çıkaran Ay, Spor Toto 3. Lig 8. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor kadın futbol takımına katıldı. Burada iki idmana çıkan Ay, dün Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi kadın futbol takımı ile oynanan maçın son 10 dakikasında oyuna girdi.

"YILLARCA BEKLEDİĞİM HAYALİME KAVUŞTUM"
Maç öncesi açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki Ay, Diyarbekirspor kadın futbol takımının sayesinde hayaline kavuştuğunu söyledi. İlk kez resmi bir maça çıkacağı için çok mutlu olduğunu belirten Ay, "İnşallah başarılı olurum. Yıllarca beklediğim hayalime kavuştum çok mutluyum şimdi. Oynayabileceğim kadar oynayacağım. Futbolun içinden hiç kopmayacağım, futbolu bıraktıktan sonra hakem ya da antrenör olmak istiyorum. Bundan sonraki hedefim Fenerbahçe kadın futbol takımında oyun oynamak ama ilk önce Diyarbekirspor'da başarılı olmalıyım. Fenerbahçeli futbolcular ve başkan ile tanışmak istiyorum. Ben forvet mevkiinde oynuyorum, hedefim inşallah 21'in üstünde gol atmak. 40 yaşından sonra sahalara indim. Şimdi kendimi 17 yaşında hissediyorum. Bütün bayanları spora davet ediyorum. Genç kızlarımızda futbol yeteneği varsa, aileler onlara izin verip destek olmalı. Ben hep futbol topu ile yatıp futbol topu ile kalktım, sonunda muradıma erdim" dedi.
Spor Toto 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor kadın futbol takımı, dün oynanan maçta Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi kadın futbol takımını ilk ve ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yenmeyi başardı. Diyarbekirspor kadın futbol takımı, oynadığı 12 maçta 33 puan toplayarak gurubunda 1. sırada yer alıyor.
(Aydın Yorat / İHA)

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