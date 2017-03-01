35 sikke, 3 altın heykel ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, toplam 35 altın ve gümüş sikke ile 3 altın heykel ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, toplam 35 altın ve gümüş sikke ile 3 altın heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sart Mahallesi'nde müşterek çalışma yapıldı. Yapılan müşterek çalışma sonucunda jandarma ekipleri tarafından Menderes Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 35 HSA 47 ve 35 LT 425 plakalı araçlardaki T.O., H.D., İ.B., ve Ş.O. isimli şahısların üzerinde eski dönemlere ait 3 adet heykel ve 35 adet sikke ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 4 şüpheli Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Behzat Akcan/İHA)